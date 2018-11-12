Tiago Iorc está no Brasil, revela colunista

O cantor Tiago Iorc em foto tirada na Bahia em janeiro deste ano Crédito: Reprodução/Instagram

O colunista Leo Dias garante que descobriu por onde anda o cantor Tiago Iorc, de 32 anos, que, até o momento, estaria fora do País, nos Estados Unidos. Ele, na verdade, sempre esteve em terras brasileiras e, agora, descansa em uma pousada simples em Salvador, na Bahia.

De acordo com o colunista, nem mesmo a família de Tiago sabe que hoje ele está hospedado no local. Mas Leo Dias destaca que, antes de ir parar lá, o cantor que decidiu tirar um período sabático passou por Morro de São Paulo. De acordo com fontes do colunista, o cantor teria dito que se encontrou mesmo na Bahia. "Foi em Salvador que ele diz ter encontrado o sentido da vida", escreveu.

Tiago, segundo Leo Dias, se disse cansado da vida que levava, de ser rodeado de pessoas interesseiras e que nunca quis nada além da simplicidade. Hoje, o cantor se diz feliz, em paz e afirmou que talvez no mês que vem volte para casa da família, em São Paulo.