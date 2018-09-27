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Cerimônia íntima

Thor Batista, filho mais velho de Eike, fica noivo

Pedido de casamento aconteceu durante jantar na casa da namorada de Thor, no Rio de Janeiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 19:27

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 19:27

Há quatro anos Thor Batista namora com a empresária e modelo Lunara Campos. O filho mais velho de Eike Batista, no entanto, aproveitou a festa de aniversário da amada para pedir a mão da noiva em casamento. O pedido, segundo o jornal Extra, aconteceu na última semana, no Rio de Janeiro.
"Fizemos um jantar com a família em casa. E, sim, estamos noivos e muitos felizes", confidenciou Lunara ao Extra. 
Thor Batista ficou noivo de Lunara Campos Crédito: Reprodução/Instagram
De acordo com o veículo, o momento contou com a presença da mãe de Thor, Luma de Oliveira. Aos 53 anos, a ex-modelo apareceu "inteirona" ao lado dos filhos, Thor, de 27 anos, e Olin Batista, de 22 anos, da nora e de uma amiga.
Luma de Oliveira com os dois filhos e a nora Crédito: Reprodução/Instagram

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