Thor Batista, filho mais velho de Eike, fica noivo

Há quatro anos Thor Batista namora com a empresária e modelo Lunara Campos. O filho mais velho de Eike Batista, no entanto, aproveitou a festa de aniversário da amada para pedir a mão da noiva em casamento. O pedido, segundo o jornal Extra, aconteceu na última semana, no Rio de Janeiro.

"Fizemos um jantar com a família em casa. E, sim, estamos noivos e muitos felizes", confidenciou Lunara ao Extra.

Thor Batista ficou noivo de Lunara Campos Crédito: Reprodução/Instagram

De acordo com o veículo, o momento contou com a presença da mãe de Thor, Luma de Oliveira. Aos 53 anos, a ex-modelo apareceu "inteirona" ao lado dos filhos, Thor, de 27 anos, e Olin Batista, de 22 anos, da nora e de uma amiga.