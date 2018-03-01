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Thiaguinho volta a Vitória com projeto Tardezinha

Cantor fará terceira edição do evento no Espírito Santo, no dia 12 de maio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 19:59

Publicado em 01 de Março de 2018 às 19:59

Thiaguinho fez show de seis horas em Guarapari Crédito: Bruno Lira/Adriana Jenner Assessoria
O cantor Thiaguinho estará de volta a Vitória no próximo dia 12 de maio, quando realiza a terceira edição da sua "Tardezinha" em terras capixabas.  Na primeira edição, em maio do ano passado, o evento contou com a presença de Neymar e amigos, que vieram ao Espírito Santo prestigiar o colega. 
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Depois, o pagodeiro realizou uma edição do evento em Guarapari. Desta vez, a Tardezinha volta a acontecer na Área Verde do Álvares Cabral, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória. Os ingressos começam a ser vendidos ainda neste mês.

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