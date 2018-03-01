Thiaguinho volta a Vitória com projeto Tardezinha

O cantor Thiaguinho estará de volta a Vitória no próximo dia 12 de maio, quando realiza a terceira edição da sua "Tardezinha" em terras capixabas. Na primeira edição, em maio do ano passado, o evento contou com a presença de Neymar e amigos, que vieram ao Espírito Santo prestigiar o colega.
Depois, o pagodeiro realizou uma edição do evento em Guarapari. Desta vez, a Tardezinha volta a acontecer na Área Verde do Álvares Cabral, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória. Os ingressos começam a ser vendidos ainda neste mês.