Thiaguinho e Fernanda Souza vivem casamento de fachada, diz colunista

Parece que a vida feliz e incrível de Thiaguinho e Fernanda Souza não é nada parecida com propaganda de margarina como muitos pensam. Segundo a colunista Fabíola Reipert, o cantor e a atriz vivem um casamento de fachada. Casados desde 2015, Thiaguinho e Fernanda tem se desentendido constantemente nas últimas semanas, garante a colunista do R7.
Um dos motivos das brigas seria a suposta vida de solteiro vivida por Thiaguinho, diz a publicação.
Fabíola revela que alguns dos motivos da não separação do casal é de que eles possuem contrato em uma campanha televisão e também porque Fernanda não quer dar satisfação para os outros.