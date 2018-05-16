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Veja motivos

Thiaguinho e Fernanda Souza vivem casamento de fachada, diz colunista

Fabíola Reipert deu os motivos do casal ainda não ter realizado a separação

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 17:29
Fernanda Souza e Thiaguinho Crédito: Reprodução/Instagram
Parece que a vida feliz e incrível de Thiaguinho e Fernanda Souza não é nada parecida com propaganda de margarina como muitos pensam. Segundo a colunista Fabíola Reipert, o cantor e a atriz vivem um casamento de fachada. Casados desde 2015, Thiaguinho e Fernanda tem se desentendido constantemente nas últimas semanas, garante a colunista do R7. 
Um dos motivos das brigas seria a suposta vida de solteiro vivida por Thiaguinho, diz a publicação. 
Fabíola revela que alguns dos motivos da não separação do casal é de que eles possuem contrato em uma campanha televisão e também porque Fernanda não quer dar satisfação para os outros.
 

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