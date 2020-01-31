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Thiaguinho desconversa sobre possível volta com Fernanda Souza

Cantor prestigiou lançamento do filme do surfista Gabriel Medina, em SP
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 18:03

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 18:03

A apresentadora Fernanda Souza e o ex-marido, o cantor Thiaguinho Crédito: Globo/Victor Pollak
O cantor Thiaguinho desconversou sobre uma possível tentativa de volta por parte dele com a ex-mulher, Fernanda Souza. Durante o lançamento do filme que conta a história do surfista Gabriel Medina, em São Paulo, ele foi questionado sobre como andava a relação com a ex. Ele preferiu esnobar a pergunta e se resumiu à frase: 'O coração está bem".
O cantor Thiaguinho e a atriz Fernanda Souza não são mais um casal desde outubro do ano passado. Eles estavam juntos havia oito anos e meio, e casados desde 2015. O motivo, segundo ambos escreveram: a relação de amor se transformou em amizade.
Porém, especulações a respeito de uma possível volta sempre aparecem. Ela esteve no show de encerramento do projeto do ex, "Tardezinha", em dezembro, no Rio de Janeiro. 

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Em janeiro, foi vista assistindo ao show do palco do ex-marido, no Rio. Ela estava acompanhada dos pais do artista e em determinado momento de uma música foi cumprimentada por ele. Porém, ambos não reataram a relação, apenas mantêm uma amizade respeitosa.
No entanto, a atriz garantia que eles continuam apenas amigos. "Isso não significa que reatamos ou que vamos reatar o casamento. Isso é maturidade e parceria. Nós somos e continuaremos sendo amigos", afirmou a atriz em entrevista ao jornalista Leo Dias. "Thiago faz questão da minha presença, e eu faço questão de estar lá com nossas famílias, aplaudindo esse projeto tão vitorioso".

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