Thiaguinho desconversa sobre possível volta com Fernanda Souza

A apresentadora Fernanda Souza e o ex-marido, o cantor Thiaguinho Crédito: Globo/Victor Pollak

O cantor Thiaguinho desconversou sobre uma possível tentativa de volta por parte dele com a ex-mulher, Fernanda Souza. Durante o lançamento do filme que conta a história do surfista Gabriel Medina, em São Paulo, ele foi questionado sobre como andava a relação com a ex. Ele preferiu esnobar a pergunta e se resumiu à frase: 'O coração está bem".

O cantor Thiaguinho e a atriz Fernanda Souza não são mais um casal desde outubro do ano passado. Eles estavam juntos havia oito anos e meio, e casados desde 2015. O motivo, segundo ambos escreveram: a relação de amor se transformou em amizade.

Porém, especulações a respeito de uma possível volta sempre aparecem. Ela esteve no show de encerramento do projeto do ex, "Tardezinha", em dezembro, no Rio de Janeiro.

Em janeiro, foi vista assistindo ao show do palco do ex-marido, no Rio. Ela estava acompanhada dos pais do artista e em determinado momento de uma música foi cumprimentada por ele. Porém, ambos não reataram a relação, apenas mantêm uma amizade respeitosa.