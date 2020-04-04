Thelma, Babu e Gabi estão no 11º paredão do BBB 20

Thelma, Babu e Gabi estão no paredão do Big Brother Brasil 20. Para acelerar o jogo, que acaba no dia 23 de abril, a formação da berlinda foi antecipada para a noite desta sexta-feira (3) e surpreendeu os brothers. Desta vez, não teve a prova bate e volta. A eliminação será no domingo (5).
Gabi, que ganhou a Prova do Anjo à tarde, imunizou Rafa Kalimann. Líder da semana, Flayslane indicou Thelma. "Se você tinha alguma esperança de ir para a final sem passar por um Paredão, foi frustrada agora, porque você vai", disse Flay para Thema.
A votação na casa ficou empatada, com quatro votos para Mari, e quatro para Babu. Flay teve de desempatar e escolheu Babu. "Não vou colocar a minha amiga", disse ela.
Desta vez, o mais votado da casa tinha direito a contragolpear e escolher quem iria com ele para a berlinda. Babu indicou Gabi. "Dentro dos critérios que eu busquei, ela nunca foi para o paredão", disse Babu.
Na hora de defender a sua permanência, o ator Babu afirmou que este Paredão era o pior cenário possível que ele tinha imaginado ao ir com a sua amiga da casa, Thelma. "Comunidade black, favelas, todos os meus amigos, anônimos e famosos, deixa o pai ficar."
A médica Thelma, por sua vez, disse que o Big Brother é a experiência mais desafiadora da sua vida. "Eu escolhi jogar com verdade, eu escolhi ser leal com minhas amizades aqui dentro, eu fui intensa, eu curto as festas, eu fico 26 horas em pé, e fico mais se for preciso, em busca dos meus sonhos e sempre com a consciência tranquila."
Já Gabi afirmou que desde pequena cantando aprendeu a não desistir dos seus sonhos. "Estar aqui para mim é o maior sonho da minha vida, sem dúvidas. Eu sou muito grata a Deus e quero pedir para vocês, para continuar realizando esse sonho com muito carinho."
VEJA COMO FOI A VOTAÇÃO
- Flay (líder) indicou Gizelly
- Babu votou na Mari
- Mari votou na Manu
- Rafa votou na Mari
- Thelma votou na Mari
- Gizelly votou no Babu
- Marcela votou no Babu
- Manu votou na Mari
- Gabi votou no Babu
- Ivy votou no Babu