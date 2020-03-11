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Música

The Pussycat Dolls vem ao Brasil pela 1ª vez para três shows

Separado há dez anos, grupo se apresenta em São Paulo, Uberlândia e Ribeirão Preto

Publicado em 11 de Março de 2020 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 13:18
As integrantes do Pussycat Dolls Crédito: Instagram/@pussucatdolls
O grupo The Pussycat Dolls fará uma turnê após dez anos de separação, e o Brasil está incluso na agenda de shows. As apresentações acontecem 13 de junho no UnimedHall, em São Paulo, dia 16, na Arena Sabiazinho, em Uberlândia, e dia 18, na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto. Os ingressos já estão sendo vendidos pela Tickets For Fun.
O grupo formado em 2003 conta com Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta e Kimberly Wyatt, e fez sucesso no passado com os hits "Don't Cha", "Buttons" e "Stickwitu".

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Em 2010, a banda anunciou que entraria em hiato, e após isso acabou se separando definitivamente. No final de 2019, no entanto, elas anunciaram que voltaram para uma turnê que começa em Dublin.
Primeira a juntar o grupo, a coreógrafa Robin Antin pedia há muito por uma reunião. A ex-integrante Melody Thornton não fará parte da turnê, de acordo com a mídia norte-americana.

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