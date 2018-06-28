Thammy não descarta namorar com homens: 'se eu me apaixonasse'

Thammy Miranda Crédito: Instagram | @thammymiranda

Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, revelou em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube que aceitaria se relacionar com um homem.

"Você namoraria um homem?", questionou o apresentador. "Cara, se eu me apaixonasse pela pessoa, namoraria", respondeu.

Thammy, que recentemente anunciou que pretende se casar com sua companheira Andressa Ferreira no Brasil - os dois já fizeram uma cerimônia em Las Vegas - também falou a respeito da descoberta de sua transexualidade.