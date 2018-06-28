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Thammy não descarta namorar com homens: 'se eu me apaixonasse'

Filho de Gretchen namora a modelo Andressa Ferreira

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 16:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 16:07
Thammy Miranda Crédito: Instagram | @thammymiranda
Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, revelou em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube que aceitaria se relacionar com um homem.
"Você namoraria um homem?", questionou o apresentador. "Cara, se eu me apaixonasse pela pessoa, namoraria", respondeu.
Thammy, que recentemente anunciou que pretende se casar com sua companheira Andressa Ferreira no Brasil - os dois já fizeram uma cerimônia em Las Vegas - também falou a respeito da descoberta de sua transexualidade.
"Até você se descobrir... Eu mesmo, achava que era só lésbica. Aí fui descobrir que não, que era muito mais que isso. Aí você vai se descobrindo. Acho que tô me descobrindo ainda, e ainda vou me descobrir."

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