Thammy Miranda estrela propaganda de produtos para barba

Thammy Miranda se casa com Andressa Ferreira em Las Vegas Crédito: Reprodução/Instagram @thammymiranda

Em plena viagem aos Estados Unidos, onde se casar com Andressa Ferreira, Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, aproveitou para fazer propaganda de um produto que garante estar lançando para fazer com que sua barba cresça.

"Pelo menos umas cinco ou sete vezes por dia eu recebo alguém me perguntando: 'O que você faz?'. Tá aí", contou ele nos stories de seu Instagram.