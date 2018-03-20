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BELEZA

Thammy Miranda estrela propaganda de produtos para barba

Filho da cantora Gretchen lança produto que garante fazer a barba crescer

Publicado em 20 de Março de 2018 às 20:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 20:57
Thammy Miranda se casa com Andressa Ferreira em Las Vegas Crédito: Reprodução/Instagram @thammymiranda
Em plena viagem aos Estados Unidos, onde se casar com Andressa Ferreira, Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, aproveitou para fazer propaganda de um produto que garante estar lançando para fazer com que sua barba cresça.
"Pelo menos umas cinco ou sete vezes por dia eu recebo alguém me perguntando: 'O que você faz?'. Tá aí", contou ele nos stories de seu Instagram.
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Em seguida, fez questão de alertar seus seguidores: "Consulte seu médico, vê se você pode passar, se não vai dar nenhum tipo de alergia. Pra mim é de boa, tranquilão. Não tem problema nenhum, mas dá uma consultada no seu médico. Eu garanto: fica com uma barbinha de respeito".

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