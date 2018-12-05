Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
LGBT

Thammy Miranda e esposa farão inseminação para ampliar a família

Em janeiro, casal embarca para os EUA para fazer o procedimento, já com doador definido

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:44
05/12/2018 - Thammy Miranda e Andressa Ferreira Crédito: Instagram/@andressaferreiramiranda
Thammy Miranda e Andressa Ferreira darão um passo importante a partir de janeiro de 2019. O ator e a modelo decidiram ampliar a família. Ela deve fazer inseminação artificial, já com doador definido.
O procedimento será realizado em Miami, nos Estados Unidos, após a compra do material em um banco de sêmen. A expectativa é a de que a fertilização aconteça na tentativa inicial. Thammy e Andressa esperam que o bebê nasça no fim do ano que vem, em solo americano.
A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida afirma que, em um procedimento que usa técnicas de fertilização in vitro, as chances de gravidez múltipla são de 25%.
Thammy e sua mulher foram convidados, há quase um ano, para serem padrinho e madrinha de Dudu, filho da irmã de Andressa. A responsabilidade pode ter dado um "empurrãozinho" na decisão de ampliar a família. "Em breve o fruto desse amor", escreveu Thammy na legenda da foto em que aparece com Andressa em uma cachoeira na serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salões autorais ganham força no mercado de serviços de beleza
Imagem de destaque
4 receitas com mandioca para um almoço saudável e prático
Motociclista e passageira ficam feridos após colisão com vaca em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados