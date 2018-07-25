Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TRETA

Thammy critica Safadão por pensão: 'Não adianta ficar p*** comigo'

Filho de Gretchen se pronunciou após receber mensagens sobre sua participação no Programa Raul Gil

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 21:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 21:42
O ator Thammy Miranda Crédito: Reprodução/Youtube
Thammy Miranda usou sua conta no Instagram para comentar o caso envolvendo a pensão do cantor Wesley Safadão no último domingo, 22. O cantor estava sendo acusado de pedir uma redução no valor que paga para o filho Yhudy, fruto de um relacionamento de 8 anos com Mileide Mihaile.
O filho de Gretchen participou do Programa Raul Gil no último sábado, 21, e criticou as atitudes de Safadão. Logo em seguida, começou a receber diversas mensagens em suas redes sociais, o que o motivou a comentar o caso.
"Eu não acho, na minha opinião, o Wesley Safadão errado. Eu acho qualquer homem que tenha essa atitude errado. No caso, eu estou falando do Wesley Safadão porque a pergunta foi referente a ele, e ele, como uma pessoa pública, está sendo falado sobre isso, mas todos os homens que têm essa atitude, eu acho uma b****".
Thammy ainda acrescentou que a atual esposa do cantor, Thyane Dantas, poderia estar envolvida na história em sua visão: "Pra mim isso tá com cara da atual esposa não querer que ele dê grana para a ex-mulher".
Por fim, aproveitou para se defender do cantor, após receber mensagens dizendo que o artista estava bravo com as declarações de Thammy no programa: "Esse é o meu pensamento, não quer dizer que está certo ou errado. Então, não adianta ficar p*** comigo, Wesley. Eu não falei só de você", finalizou.
O E+ entrou em contato com a assessoria de Safadão sobre o caso, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?
Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados