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Thais Fersoza explica doença que a fez operar o joelho três vezes

'A maioria das pessoas tem falta de cartilagem, eu tenho excesso', contou atriz

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 17:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 17:56
Thais Fersoza Crédito: Reprodução/Instagram @tatafersoza
A atriz Thais Fersoza contou aos seus fãs que possui um problema em seu joelho que já a levou a fazer três cirurgias.
"Eu já operei o joelho três vezes. Sério, o mesmo joelho", contou a mulher de Michel Teló e mãe de Teodoro e Melinda em um vídeo de seu canal no YouTube.
Em seguida, explicou: "É uma doença autoimune. Tenho excesso de produção de cartilagem dentro da articulação. Tenho que tirar, não tem jeito, porque a cartilagem calcifica, ela fica dura, vira tipo um ossinho e fica difícil de mobilizar o joelho".
"A maioria das pessoas tem falta de cartilagem, eu tenho excesso. Adoraria saber como posso fazer pra pegar essa cartilagem, colocar num potinho e vender. Ficaria muito milionária, mas não é o caso", brincou.

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