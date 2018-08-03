Thais Fersoza explica doença que a fez operar o joelho três vezes

Thais Fersoza Crédito: Reprodução/Instagram @tatafersoza

A atriz Thais Fersoza contou aos seus fãs que possui um problema em seu joelho que já a levou a fazer três cirurgias.

"Eu já operei o joelho três vezes. Sério, o mesmo joelho", contou a mulher de Michel Teló e mãe de Teodoro e Melinda em um vídeo de seu canal no YouTube.

Em seguida, explicou: "É uma doença autoimune. Tenho excesso de produção de cartilagem dentro da articulação. Tenho que tirar, não tem jeito, porque a cartilagem calcifica, ela fica dura, vira tipo um ossinho e fica difícil de mobilizar o joelho".