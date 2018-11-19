Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arco-Íris

Thaeme revela nova gravidez: 'Vem após outro filho virar anjo'

Cantora perdeu bebê em sua primeira gestação em maio deste ano

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 12:05
23/05/2018 - A cantora Thaeme e o marido Fábio Elias Crédito: Instagram / Fábio Elias
A cantora Thaeme, da dupla Thaeme e Thiago, anunciou que está grávida em seu Instagram neste sábado, 17.
Em maio, a cantora chegou a contar que estava grávida de seu primeiro filho com seu marido, Fábio Elias, porém, no dia seguinte, sofreu um aborto.
"Tem bebê 'Arco-Íris' a caminho!", comemorou Thaeme, que em seguida explicou: "É o nome dado ao filho que vem após um outro filho virar anjo."
"Muito obrigada, Senhor, por nos proporcionar viver esse momento de tamanha alegria e emoção! A vida dele (dela) está entregue em suas abençoadas mãos, que seja feita a sua vontade", escreveu.
Confira o anúncio abaixo:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados