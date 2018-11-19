Thaeme revela nova gravidez: 'Vem após outro filho virar anjo'

23/05/2018 - A cantora Thaeme e o marido Fábio Elias Crédito: Instagram / Fábio Elias

A cantora Thaeme, da dupla Thaeme e Thiago, anunciou que está grávida em seu Instagram neste sábado, 17.

Em maio, a cantora chegou a contar que estava grávida de seu primeiro filho com seu marido, Fábio Elias, porém, no dia seguinte, sofreu um aborto.

"Tem bebê 'Arco-Íris' a caminho!", comemorou Thaeme, que em seguida explicou: "É o nome dado ao filho que vem após um outro filho virar anjo."

"Muito obrigada, Senhor, por nos proporcionar viver esse momento de tamanha alegria e emoção! A vida dele (dela) está entregue em suas abençoadas mãos, que seja feita a sua vontade", escreveu.