Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB19

Tereza e Maycon ganham prova do anjo e pretendem dar a imunidade ao Diego

Gabriela, Hana e Alan recebem castigo do monstro

Publicado em 

01 fev 2019 às 20:59

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 20:59

01/02/2019 - Tereza e Maycon conquistam prova do anjo Crédito: TV Globo/Reprodução
Tereza e Maycon são os anjos da semana. A dupla venceu a prova realizada na manhã desta sexta-feira (1º) e agora poderão dar imunidade a um participante do programa. A dupla está inclinada em dar o colar do anjo para o Diego.
Desta vez, nem todos os 'brothers' puderam participar da prova. Os confinados fizeram um sorteio de bolinhas brancas e vermelhas e apenas os seis participantes com bolinhas vermelhas participariam da disputa pelo anjo, que foi feita em dupla.
Além de Tereza e Maycon, as outras duplas foram Hariany com a Isabella e Hana com o Alan. Vale destacar que a Hariany já está no próximo paredão. Ela foi indicada por Alan, que foi o primeiro eliminado da prova do líder e teve a missão de escolher um colega para a berlinda.
Durante todo o dia o principal assunto da casa foi a decisão de Maycon de disputar a prova ao lado da Tereza e não de Isabella, com quem tem, ou tinha, um relacionamento na casa. A opção do 'brother' gerou um mal-estar entre os demais participantes.
"Eu não gostei nada do que aconteceu", disse Diego. Isabella explica para Tereza que Maycon terminou com ela minutos antes da Prova do Líder. "Tenho pena", disse Isabella sobre Maycon.
Com o poder de indicar três confinados para o castigo do monstro, a dupla escolheu Gabriela, Hana e Alan. Até domingo, o trio vai usar vestimenta especial e desempenhará o papel de passeador e de cachorros.
Ao sinal sonoro, o passeador deve levar os dois cachorros para passear. A dupla de cães estará amarrada um ao outro. O passeador perde 500 estalecas e cada cachorro perde 250 estalecas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados