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Quase uma acrobata

Taylor Swift se locomove em malas gigantes para evitar paparazzi

Amigo da cantora, Zayn Malik revelou o segredo da artista em entrevista à Vogue

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2018 às 13:36
. Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
E não é só de vez em quando que a cantora decide de enfiar dentro de uma mala para sair "andando" por ai. De acordo com o tabloide britânico The Sun, Taylor Swift frequentemente usa dessa técnica para evitar os olhares curiosos de fãs e dos fotógrafos. 
A informação, dada pelo amigo Zayn Malok - ex-One Direction - em entrevista à Vogue, ainda dá conta de que a habilidade de Taylor conseguir viajar em maletas é impressionante. 
Mas os boatos em torno da loira não começaram hoje: desde há cerca de dois anos corre o papo de que ela realmente se transportaria em maletas gigantes, quando dois homens foram vistos carregando quase um mini-container na saída do apartamento de Taylor em Nova York, nos Estados Unidos. 

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