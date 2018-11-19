Taylor Swift se locomove em malas gigantes para evitar paparazzi

. Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

E não é só de vez em quando que a cantora decide de enfiar dentro de uma mala para sair "andando" por ai. De acordo com o tabloide britânico The Sun, Taylor Swift frequentemente usa dessa técnica para evitar os olhares curiosos de fãs e dos fotógrafos.

A informação, dada pelo amigo Zayn Malok - ex-One Direction - em entrevista à Vogue, ainda dá conta de que a habilidade de Taylor conseguir viajar em maletas é impressionante.