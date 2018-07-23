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Do teatro para o cinema

Taylor Swift é escalada para versão cinematográfica de 'Cats'

Filme deve começar a ser rodado no Reino Unido em novembro

Publicado em 23 de Julho de 2018 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2018 às 11:53
Taylor Swift Crédito: Reprodução/Instagram @this_love_is_taylorswift
Taylor Swift foi escalada para uma versão cinematográfica do musical de teatro Cats, o maior papel da cantora pop no cinema até hoje, disseram Variety e Hollywood Reporter nesta sexta-feira, 19.
A cantora de 28 anos de Look What You Made Me Do estará ao lado de Jennifer Hudson, cantora e atriz vencedora do Oscar, do apresentador de talk show James Corden e do veterano ator britânico Ian McKellen no filme, segundo as publicações.
Cats, espetáculo do compositor Andrew Lloyd Webber baseado em um livro de poemas de T.S. Eliot, foi aos palcos pela primeira vez em Londres em 1981 e já foi produzido em todo o mundo. A versão em filme é uma produção da Working Title Films, que não respondeu a pedidos de comentários sobre as reportagens.
Taylor, vencedora de dez prêmios Grammy cujo disco Reputation foi o mais vendido de 2017 nos Estados Unidos, estreou no cinema na comédia romântica Idas e Vindas do Amor, de 2010. Citando fontes próximas à produção, a Hollywood Reporter disse que Jennifer Hudson deve interpretar Grizabella, cuja personagem canta a famosa balada Memory do musical. Taylor está sendo cotada para o papel da gata vermelha paqueradora Bombalurina, e McKellen viverá o líder felino idoso Old Deuteronomy, segundo a revista.
O britânico Tom Hooper, cujo currículo inclui O Discurso do Rei, premiado com o Oscar de melhor filme, e o musical Os Miseráveis, dirigirá o filme, que deve começar a ser rodado no Reino Unido em novembro, relatou a Variety.

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