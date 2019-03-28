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HOMENAGEM

Tatá Werneck relembra 1ª aparição na TV, em programa da Xuxa, há 25 anos

'Ela me deu meu apelido de Tatá na TV, e por ela tenho muito amor', escreveu, em homenagem à apresentadora que faz aniversário nesta quarta-feira, 27

Publicado em 28 de Março de 2019 às 17:41

Publicado em 

28 mar 2019 às 17:41
28/03/2019 - Tatá Werneck em participação no 'Xuxa Park', em 1994 Crédito: Instagram / @tatawerneck | Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYXuxa ParkENTITY_apos_ENTITY (1994) / Globo
A apresentadora e atriz Tatá Werneck usou seu Instagram para dar os parabéns à apresentadora Xuxa Meneghel, que completa 56 anos nesta quarta-feira, 27. Por conta da data, ela publicou um trecho de sua primeira participação na TV, no Xuxa Park.
"Hoje é aniversário da amada Xuxa Meneghel. Com ela tive minha primeira experiência na TV. Aliás, ela me deu meu primeiro presente pro bebê. Veio de surpresa aqui em casa e, gentil como sempre, me trouxe", escreveu Tatá, que está grávida de seu primeiro filho.
Em seguida, completou: "Ela me deu meu apelido de Tatá na TV. E por ela tenho muito amor! Te amo Xuxa! Parabéns! Que Deus te abençoe sempre!"
Tatá Werneck participou de algumas edições do Xuxa Park em 1994, quando tinha pouco mais de 10 anos de idade. Relembre o momento publicado por ela abaixo:

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