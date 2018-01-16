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Conselho amoroso

Tatá Werneck relata conselho que recebeu de taxista sobre Rafa Vitti

Tatá Werneck contou no Twitter que recebeu um conselho amoroso de um taxista neste domingo (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 00:46

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 00:46

Tatá e Vitti durante viagem por Veneza Crédito: Reprodução
Tatá Werneck contou no Twitter que recebeu um conselho amoroso de um taxista neste domingo (14). A atriz e humorista relatou que estava dentro de um táxi assistindo ao programa "The voice kids" e que ficou tão emocionada que chorou com a apresentação das crianças. O motorista, então, pensou que as lágrimas de Tatá eram por conta do namoro dela com Rafael Vitti, que é 12 anos mais novo.
> Mariana Goldfarb e Cauã Reymond se separam
"No táxi, comecei a ver 'The voice kids' na internet e comecei a chorar. O taxista: 'Fica assim não. Ele não te merece. Homem é assim. Muito novo. Até comentei com minha esposa'. Amigos, há algo que vocês queiram me dizer?", postou Tatá com o bom humor de sempre.
Crédito: Reprodução

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