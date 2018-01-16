Tatá Werneck relata conselho que recebeu de taxista sobre Rafa Vitti

Tatá Werneck contou no Twitter que recebeu um conselho amoroso de um taxista neste domingo (14). A atriz e humorista relatou que estava dentro de um táxi assistindo ao programa "The voice kids" e que ficou tão emocionada que chorou com a apresentação das crianças. O motorista, então, pensou que as lágrimas de Tatá eram por conta do namoro dela com Rafael Vitti, que é 12 anos mais novo.
"No táxi, comecei a ver 'The voice kids' na internet e comecei a chorar. O taxista: 'Fica assim não. Ele não te merece. Homem é assim. Muito novo. Até comentei com minha esposa'. Amigos, há algo que vocês queiram me dizer?", postou Tatá com o bom humor de sempre.