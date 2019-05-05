Tatá Werneck diz que pensou em batizar filha de Sandy

Sandy já conhecia a fã, mas não sabia das histórias que tiraram gargalhadas da cantora e do público Crédito: Reprodução/TV Globo

A apresentadora Tatá Werneck revelou em uma entrevista à revista Claudia de maio que quase fez uma homenagem na hora de escolher o nome da filha.

Fã da cantora Sandy, da dupla Sandy e Junior, a atriz e apresentadora disse que pensou em batizar a bebê com o nome da cantora.

"Estava no hospital fazendo um exame e a Sandy cantava na TV. Acho que ela [minha fila] se mexeu. É um sinal de que gostou", disse.

Werneck entrará em breve no quarto mês de gestação. A filha que terá com o também ator Rafael Vitti, 23, no entanto, ainda não tem nome.

"O Rafa gosta dos nomes simples. Eu gosto dos que têm alguma mensagem e que são compostos, tipo Maria do Céu Estrela. Por enquanto, é minha princesa, minha rainha", brincou.