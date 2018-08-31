Tamires Braga passa de fase no 'The Voice' e promete visita ao ES

De acordo com ela, apesar de ter sentido aquele "frio na barriga", a música lhe passou confiança. "É um soul e eu nunca tinha cantado esse tipo de canção. Mas a produção do programa me sugeriu e eu aceitei. E o melhor é que deu tudo certo", comemora. Para Tamires, a energia do palco e da plateia contribuem muito para que o artista se sinta o mais à vontade possível: "Mas também te deixa com um pingo de responsabilidade a mais, né? Quando olhei para uma das primeiras fileiras lá estava", aponta, revelando que nunca tinha cantado para um público tão grande antes.