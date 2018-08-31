Tamires Braga passa de fase no 'The Voice' e promete visita ao ES

Rumo à próxima fase do "The Voice Brasil 2018", a cantora Tamires Braga vibrou com a vitória na fase de "Tira-Teima", na noite da última quinta-feira (30). A capixaba, que há alguns anos mora em São Paulo, foi a escolhida de Ivete Sangalo para seguir no reality musical da Globo e diz que "quase caiu" quando a técnica divulgou sua escolha, porque "perdeu a força das pernas", como define em suas próprias palavras.
De acordo com ela, apesar de ter sentido aquele "frio na barriga", a música lhe passou confiança. "É um soul e eu nunca tinha cantado esse tipo de canção. Mas a produção do programa me sugeriu e eu aceitei. E o melhor é que deu tudo certo", comemora. Para Tamires, a energia do palco e da plateia contribuem muito para que o artista se sinta o mais à vontade possível: "Mas também te deixa com um pingo de responsabilidade a mais, né? Quando olhei para uma das primeiras fileiras lá estava Zeca Camargo", aponta, revelando que nunca tinha cantado para um público tão grande antes.
Assim que terminou a apresentação, a capixaba destaca que ficou ansiosa pelo resultado. "Embora estivesse confortável com a música, acho que todo mundo tem esse mesmo sentimento de nervoso nesses momentos", afirma. Assim que ouviu "Tamires", a cantora sentiu uma moleza nas pernas e chegou a pensar que não aguentaria se manter em pé: "Achei que fosse cair (risos)".
PÚBLICO
A capixaba afirma que já possui um público que a está acompanhando desde o início do "The Voice Brasil". Ela também faz questão de agradecer os amigos que moram no Espírito Santo pelo apoio que sempre a deram em sua carreira. "Na hora do programa, às vezes, a gente até esquece de dizer e de agradecer, mas é só porque é muita adrenalina. Mas eu devo muito a muitos amigos que moram no Estado", completa.
Tamires voltou para São Paulo na manhã desta sexta-feira (31) e agora se prepara para a próxima fase do programa. Até lá, pretende visitar o Estado na próxima semana. "Vou ver se consigo dar um pulinho ai para ver todo mundo de perto e agradecer esse carinho pessoalmente", conclui.