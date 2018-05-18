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TELEVISÃO

Taís Araújo substituirá Fernanda Lima no comando do 'PopStar'

Atriz diz que apresentar o reality show é um 'desafio irrecusável'

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 21:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 21:39
A atriz Taís Araújo foi escolhida como a nova apresentadora do reality show PopStar, no lugar de Fernanda Lima. A informação foi divulgada pela Globo nesta quinta-feira, 17.
Fernanda Lima vai se dedicar ao programa "Amor & Sexo", que ganhará sua 11ª temporada. Ela passou o bastão para a atriz e desejou sucesso. "O PopStar foi uma etapa linda em minha vida, onde eu me sentia parte do domingo das famílias e dos sonhos dos artistas. Essa temporada vai ser diferente: enquanto eu me dedicarei ao Amor & Sexo, vou poder admirar os cantores e torcer pelo sucesso da Taís, como ela fez comigo de maneira tão carinhosa", disse a loira.
Fernanda Lima ao lado de Marcello Melo Jr. durante apresentação da primeira temporada do "PopStar" Crédito: Globo/Artur Meninea
Taís contou ser fã do programa e considerá-lo um "desafio irrecusável", além de ressaltar a amizade com a apresentadora. Fernanda, por sua vez, ressaltou a atração como uma "etapa linda" de sua vida e lembrou que seguirá à frente do Amor & Sexo. 
"O PopStar é diferente de tudo que já fiz na minha carreira, um desafio irrecusável e que me deixou muito honrada. E um desafio também porque substituir minha amiga Fernanda Lima, que sempre foi brilhante em sua condução, exige responsabilidade. Eu sempre fui fã do programa e me lembro de ter ligado para ela para dizer o quanto vibrava a cada semana. Apesar de já ter apresentado outras atrações e de já ter me emocionado com o público que me acompanha nas telinhas e nos palcos, agora terei a emoção de uma plateia e a emoção de meus colegas e seus talentos. É realmente um presente e espero aprender e entreter com alegria nesta minha nova função", disse Taís.
"Amor e Sexo" volta para as telinhas em outubro. Já "PopStar" estreia em setembro. O reality musical dá chance para artistas e personalidades de diferentes áreas mostrarem seu talento na música. André Frateschi foi o campeão da primeira temporada.

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