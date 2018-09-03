Taís Araújo revê Sérgio Malheiros no 'Domingão': 'Filhinho da mamãe'

Taís Araújo e Sérgio Malheiros Crédito: João Miguel Júnior/Globo

Os atores Sérgio Malheiros e Taís Araújo se reencontraram no palco da Dança dos Famosos no Domingão do Faustão no último domingo, 2. Os dois contracenaram juntos como mãe e filho na novela Da Cor do Pecado, exibida em 2004.

O fato rendeu brincadeiras por parte de Taís, que estava avaliando a dança de Sérgio como jurada do programa.