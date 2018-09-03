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Reencontro

Taís Araújo revê Sérgio Malheiros no 'Domingão': 'Filhinho da mamãe'

Os dois interpretaram mãe e filho há 14 anos, na novela 'Da Cor do Pecado'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 14:02

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 14:02

Taís Araújo e Sérgio Malheiros Crédito: João Miguel Júnior/Globo
Os atores Sérgio Malheiros e Taís Araújo se reencontraram no palco da Dança dos Famosos no Domingão do Faustão no último domingo, 2. Os dois contracenaram juntos como mãe e filho na novela Da Cor do Pecado, exibida em 2004.
O fato rendeu brincadeiras por parte de Taís, que estava avaliando a dança de Sérgio como jurada do programa.
"Filhinho da mamãe! Amor da minha vida!", começou ela. "Amei, você dançou lindamente, além de dançar lindamente, você interpretou lindamente. Parabéns, mamãe tá muito orgulhosa de você, tá?", concluiu, dando nota 10 à apresentação de Sérgio.

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