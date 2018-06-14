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Em 1990

Sylvester Stallone é investigado por agressão sexual

Caso envolve uma mulher que denunciou o ator em novembro passado, por um ataque que teria ocorrido em 1990

Publicado em 14 de Junho de 2018 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2018 às 12:28
Caso envolve uma mulher que denunciou o ator em novembro passado, por um ataque que teria ocorrido em 1990 Crédito: Barry Wetcher/Reprodução
Promotores americanos iniciaram uma investigação para determinar se o ator Sylvester Stallone pode ser acusado por um ataque sexual revelado no ano passado, informou nesta quarta-feira, 13, um porta-voz do gabinete do procurador do Distrito de Los Angeles.
"Hoje foi apresentado um caso pelo Departamento de Polícia de Santa Monica envolvendo Sylvester Stallone", disse à AFP Greg Risling, porta-voz do gabinete.
"Isto está com o nosso grupo especial para crimes sexuais."
O caso envolve uma mulher que denunciou o ator, de 71 anos, em novembro passado, por um ataque que teria ocorrido em 1990.
O porta-voz não deu detalhes sobre o suposto ataque ou se a prescrição de dez anos adotada na Califórnia se aplica ao caso.
O advogado do ator, Martin Singer, admitiu em dezembro passado que Stallone manteve uma relação com a denunciante quando gravava um filme em Israel, em 1987, mas "negou categoricamente" qualquer agressão.
A investigação contra Stallone é mais um capítulo da onda de escândalos de abuso sexual em Hollywood deflagrada com as denúncias contra o produtor Harvey Weinstein.
As revelações dos crimes de agressão e assédio sexual de Weinstein, acusado por uma centena de mulheres, gerou uma consciência global sobre a violência com o movimento #MeToo e levou à queda de vários homens poderosos, como o chef Mario Batali, o ator Kevin Spacey e o produtor Brett Ratner.

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