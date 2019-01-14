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Susana Vieira distribui 'selinhos' no 'Domingão do Faustão'

Atriz foi beijada pelo apresentador do programa, Ivete Sangalo, Rodrigo Lombardi e Tom Cavalcante

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 17:45

Publicado em 

14 jan 2019 às 17:45
A atriz Susana Vieira é beijada por Fausto Silva durante programa. Foto: Reprodução/Globo Crédito: Reprodução/Globo
Susana Vieira era 'só amor' neste domingo, 13. Durante o famoso momento da pizza no "Domingão do Faustão", a atriz foi homenageada por várias personalidades que participaram da edição especial dos 30 anos do programa.
Foi uma verdadeira sessão de beijos. O primeiro foi o humorista Tom Cavalcante. "Não foi com o Lombardi (Rodrigo) que ele não se manifestou", disse Susana Vieira, provocando o ator. Rodrigo Lombardi não teve dúvida: se levantou e deu um 'selinho' na atriz.
As cenas provocaram uma reação em cadeia. A cantora Ivete Sangalo gritou: "Eu também quero beijar Susana". O apresentador do programa, Fausto Silva, não conteve e afirmou que também queria dar um 'selinho' na atriz. E foi o que aconteceu. "Baixou a Hebe Camargo na gente aqui. Como diz o 'filósofo' Dennis Carvalho, hoje é o programa do amor", declarou Fausto Silva.
Hebe Camargo era apresentadora do SBT e morreu em 2012. Ela era conhecida, entre outras coisas, por distribuir 'selinhos' em seus convidados.
Tom Cavalcante foi o primeiro a beijar Susana Vieira no 'Domingão do Faustão' Crédito: Reprodução/Globo
Após Tom Cavalcanti, Susana Vieira provocou o ator Rodrigo Lombardi Crédito: Reprodução/Globo
A cantora Ivete Sangalo grita 'também quero beijar Susana', durante 'Domingão do Faustão' Crédito: Reprodução/Globo

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