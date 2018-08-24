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Parabéns, Susana!

Susana Vieira comemora aniversário de 76 anos em Portugal

A atriz é considerada um dos principais nomes da teledramaturgia da TV Globo

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 14:32
A atriz Susana Vieira Crédito: Vinícius Mochizuki/Reprodução/Instagram @susanavieiraoficial
Susana Vieira está em Portugal e comemorou seu aniversário de 76 anos na quinta-feira, 23, cercada de amigos e familiares. Ao lado do filho, o DJ Rodrigo Vieira, e da nora, Ketryn Goetten, a atriz encheu de fotos o perfil oficial dela no Instagram. Susana compartilhou o momento do parabéns com uma fatia de bolo e uma vela, sem revelar a idade. "Um brinde à vida", escreveu a atriz. Ela aproveitou para pegar um dia de sol e curtir o mar em uma praia portuguesa.
Susana Vieira não foi escalada para novelas desde a série Os Dias Eram Assim, de Ângela Chaves e Alessandra Poggi. 

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