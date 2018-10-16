Stella McCartney lança instituição de prevenção ao câncer de mama

Não é de hoje que Stella McCartney promove campanha pela conscientização do câncer de mama. Todos os anos, a estilista lança peças delicadas e charmosas com rendas e cetim de seda na cor rosa.
Agora, a estilista está lançando sua própria fundação, a Stella McCartney Cares, dedicada à prevenção e detecção precoce da doença. A inglesa quer que a instituição tenha um impacto prático para aquelas que foram atingidas pelo câncer.
O sutiã Louise Listening foi especialmente projetado para mulheres que passaram por tratamentos de tumor de mama e mastectomia.
Com fecho frontal e bolsos internos macios para o uso de prótese, o design ajuda a minimizar o desconforto para milhares de pacientes.
Neste ano, a inglesa convidou a atriz Sofia Vergara para protagonizar a campanha. O dinheiro arrecadado com a venda das peças será doado para centros de tratamento e prevenção ao câncer de mama.
