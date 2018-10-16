Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solidariedade

Stella McCartney lança instituição de prevenção ao câncer de mama

Estilista perdeu a mãe para a doença em 1998
Redação de A Gazeta

16 out 2018 às 16:06

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 16:06

Não é de hoje que Stella McCartney promove campanha pela conscientização do câncer de mama. Todos os anos, a estilista lança peças delicadas e charmosas com rendas e cetim de seda na cor rosa.
A estilista Stella McCartney Crédito: Reprodução/Instagram @stellamccartney
Agora, a estilista está lançando sua própria fundação, a Stella McCartney Cares, dedicada à prevenção e detecção precoce da doença. A inglesa quer que a instituição tenha um impacto prático para aquelas que foram atingidas pelo câncer.
O sutiã Louise Listening foi especialmente projetado para mulheres que passaram por tratamentos de tumor de mama e mastectomia.
Com fecho frontal e bolsos internos macios para o uso de prótese, o design ajuda a minimizar o desconforto para milhares de pacientes.
Neste ano, a inglesa convidou a atriz Sofia Vergara para protagonizar a campanha. O dinheiro arrecadado com a venda das peças será doado para centros de tratamento e prevenção ao câncer de mama.
No perfil oficial no Instagram (https://www.instagram.com/stellamccartney/?utm_source=ig_embed), Stella McCartney publicou imagens das lingeries da ação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados