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Assédio sexual

Stan Lee é acusado de abuso sexual por enfermeiras

Ex-presidente da Marvel, de 95 anos, teria pedido para receber sexo oral de funcionárias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 10:14

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 10:14

Stan Lee Crédito: Divulgação
Lenda dos quadrinhos e criador de personagens como Homem-Aranha e Hulk, Stan Lee é mais um da extensa lista de celebridades acusadas de assédio sexual nos últimos meses. Jovens enfermeiras que trabalharam para o americano de 95 anos em sua casa, em Los Angeles, afirmam que foram tocadas diversas vezes por ele, que costumava andar nu pela mansão e ainda teria pedido para receber sexo oral das funcionárias.
O caso foi revelado pelo jornal "Daily Mail". Segundo a publicação, a empresa de enfermeiras contratada por Lee teria parado de trabalhar com ele após uma série de reclamações.

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