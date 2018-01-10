Stan Lee é acusado de abuso sexual por enfermeiras

Lenda dos quadrinhos e criador de personagens como Homem-Aranha e Hulk, Stan Lee é mais um da extensa lista de celebridades acusadas de assédio sexual nos últimos meses. Jovens enfermeiras que trabalharam para o americano de 95 anos em sua casa, em Los Angeles, afirmam que foram tocadas diversas vezes por ele, que costumava andar nu pela mansão e ainda teria pedido para receber sexo oral das funcionárias.