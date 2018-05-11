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Spotify deixa de promover R. Kelly após acusações de crimes sexuais

Há anos, R Kelly é alvo de acusações de exploração sexual contra mulheres e meninas menores de idade

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 22:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 22:02
R. Kelly Crédito: Reprodução
O Spotify anunciou nesta quinta-feira, 10, que vai retirar todas as músicas do cantor R. Kelly de suas playlists oficiais e não recomendará o cantor de R&B para seus usuários. A medida foi tomada em resposta às denúncias de exploração sexual contra o artista e faz parte de uma nova política de "conteúdo de ódio ou conduta odiosa" da plataforma.
"Suas músicas continuarão disponíveis em nossa plataforma, mas o Spotify não o promoverá ativamente. Não censuramos o conteúdo de um artista em razão de seu comportamento, mas queremos que nossas decisões editoriais reflitam nossos valores", diz o comunicado enviado ao Entertainment Weekly.
> Leia mais notícias do Divirta-se
Há anos, R Kelly é alvo de acusações de exploração sexual contra mulheres e meninas menores de idade. Recentemente, uma ex-namorada contou em um documentário da BBC que o cantor manteve uma mulher como sua escrava sexual desde os 14 anos de idade. Ele nega todas as acusações.
A decisão da plataforma de streaming de música vai ao encontro da campanha #MuteRKelly, do movimento Time's Up, que pediu à gravadora do cantor, assim como aos serviços de streaming Spotify e Apple Music, que retirem suas canções de seus catálogos.

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