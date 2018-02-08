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Spice Girls podem fazer tour nos Estados Unidos novamente

Turnê, segundo informações, começa no meio do ano, no verão do hemisfério norte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 12:38

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 12:38

Spice Girls se reúnem para discutir reencontro milionário Crédito: Reprodução/Instagram @victoriabeckham
Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel B e Mel C se reuniram na casa de Geri Halliwell na semana passada, despertando a curiosidade (e revivendo a esperança) dos fãs. Foi a primeira vez que elas estiveram todas juntas novamente, desde os Jogos Olímpicos de 2012. O antigo empresário das Spice Girls, Simon Fuller, também esteve presente na reunião.
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Segundo o TMZ, o encontro das integrantes da girlband icônica dos anos 90 teve como objetivo falar sobre uma turnê especial com a formação completa da banda, prevista para o começar a partir do meio do ano, no verão do hemisfério norte.
"Nossas fontes dizem que o plano é que o grupo suba aos palcos na Inglaterra primeiro", declarou o TMZ, sobre a possível turnê que deve seguir do Reino Unido para os Estados Unidos, sem planos de gravarem músicas novas.
Para o jornal britânico The Sun, além dos shows ainda está previsto um álbum especial com os maiores sucessos das Spice Girls.

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