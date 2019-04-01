Spice Girls: Geri Halliwell nega relação sexual com Mel B

Spice Girls Crédito: Comic Relief/Reprodução/Divulgação

Dias após a revelação de Mel B sobre um suposto envolvimento com Geri Halliwell, a cantora quebrou o silêncio e negou ter se relacionado sexualmente com a colega de Spice Girls.

"Tem sido bem decepcionante ler todos esses rumores de novo, especialmente no dia das mães [na Inglaterra]. Geri ama as Spice Girls: Emma, Melanie [Chrisholm], Melanie [Brown] e Victoria. Ela adoraria que soubessem que o que está sendo noticiado recentemente simplesmente não é verdade e tem sido doloroso para sua família", disse uma representante de Geri ao Daily Mail.