Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BABADO

Spice Girls: Geri Halliwell nega relação sexual com Mel B

Tem sido bem decepcionante ler esses rumores, declarou via representante

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 20:30

Publicado em 

01 abr 2019 às 20:30
Spice Girls Crédito: Comic Relief/Reprodução/Divulgação
Dias após a revelação de Mel B sobre um suposto envolvimento com Geri Halliwell, a cantora quebrou o silêncio e negou ter se relacionado sexualmente com a colega de Spice Girls.
"Tem sido bem decepcionante ler todos esses rumores de novo, especialmente no dia das mães [na Inglaterra]. Geri ama as Spice Girls: Emma, Melanie [Chrisholm], Melanie [Brown] e Victoria. Ela adoraria que soubessem que o que está sendo noticiado recentemente simplesmente não é verdade e tem sido doloroso para sua família", disse uma representante de Geri ao Daily Mail.
O assunto veio à tona quando Mel B afirmou que teve um envolvimento sexual com Geri na década de 1990. "Ela vai me odiar por isso. Espero que quando Geri for questionada sobre isso, não negue", disse na ocasião, garantindo que a relação teria ocorrido apenas uma vez.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados