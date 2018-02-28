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Spice Girls foram chamadas para cantar no casamento do príncipe Harry

Revelação de Mel B, cantora do grupo, aconteceu durante talk show britânico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 14:02

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 14:02

Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução/Web
Além da possibilidade de voltarem aos palcos, as Spice Girls anunciaram uma novidade na terça-feira (27): elas foram convidadas para o casamento do príncipe Harry com a atriz americana Meghan Markle. A festa está marcada para 19 de maio, no castelo de Windsor, em Londres, na Inglaterra. 
Em entrevista ao programa "The Real", talk show dos Estados Unidos, a cantora Mel B contou que as cinco Spice Girls foram convidadas para cantar na cerimônia. "Não sei se deveria ter dito isso, mas...", brincou a cantora. "Por que sou tão sincera?". Apesar disso, não há anúncio oficial confirmando a presença das cantoras na cerimônia.
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Em novembro de 2017, uma notícia do jornal inglês "The Sun" levantou a possibilidade do grupo britânico lançar um novo álbum. Elas estariam organizando o retorno, mas a dificuldade seria conciliar a agenda das cinco integrantes.
O grupo, formado por Emma Bunton, Victoria Beckham, Geri Halliwell, Mel B e Mel C nasceu em 1994, fez sucesso ao redor do mundo com hits como "Wannabe" e teve uma pausa em 2000. Elas fizeram uma nova turnê entre 2007 e 2008, e até então estiveram separadas. A última apresentação das artistas foi nas Olimpíadas de Londres, em 2012.

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