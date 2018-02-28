Spice Girls foram chamadas para cantar no casamento do príncipe Harry

Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução/Web

Além da possibilidade de voltarem aos palcos, as Spice Girls anunciaram uma novidade na terça-feira (27): elas foram convidadas para o casamento do príncipe Harry com a atriz americana Meghan Markle. A festa está marcada para 19 de maio, no castelo de Windsor, em Londres, na Inglaterra.

Em entrevista ao programa "The Real", talk show dos Estados Unidos, a cantora Mel B contou que as cinco Spice Girls foram convidadas para cantar na cerimônia. "Não sei se deveria ter dito isso, mas...", brincou a cantora. "Por que sou tão sincera?". Apesar disso, não há anúncio oficial confirmando a presença das cantoras na cerimônia.

Em novembro de 2017, uma notícia do jornal inglês "The Sun" levantou a possibilidade do grupo britânico lançar um novo álbum. Elas estariam organizando o retorno, mas a dificuldade seria conciliar a agenda das cinco integrantes.