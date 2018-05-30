'Sou filho de duas mulheres, muita sorte', diz filho de Cássia Eller

Chico Eller deu um relato emocionado no programa de Pabllo Vittar sobre como foi ter duas mães Crédito: Reprodução/Multishow

Em depoimento ao programa "Prazer, Pabllo Vittar", do canal pago Multishow, o músico Chico Eller, filho da cantora Cássia Eller, comentou como foi crescer com duas mães. "Sou filho de duas mulheres, muita sorte minha", disse Chico, que foi criado pela mãe e pela companheira Maria Eugênia. "Não tive oportunidade de conhecer meu pai, minhas mães já eram casadas quando nasci", explicou.

Chico também lembrou dos questionamentos que ouvia na escola por ter duas mães e que isso nunca o prejudicou ou o fez questionar o ambiente em que vivia. "Eu lembro de uma ocasião, coisa de criança mesmo, alguém perguntando isso, 'Como assim não tem pai?' ou 'Suas mães se beijam?'. E eu sempre falei que sim. Nunca foi algo que eu quis esconder ou que elas tivessem pé atrás", disse.

O cantor acredita que o Brasil ainda está muito atrasado em questões de direitos de pessoas LGBT e que o caso da família dele foi atípico pela fama da sua mãe. "Eu imagino que deva ser mais difícil para quem não tem entrada na mídia, de se colocar e ser aceito. E tanto, que minha mãe conseguiu minha guarda, por exemplo, e creio que isso não seja recorrente", pontuou Chico.