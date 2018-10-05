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'Sou a favor do aborto por princípio', diz Carolina Ferraz

Atriz defendeu a legalização do ato 'pensando na saúde da mulher'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 14:49

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 14:49

. Crédito: Reprodução/Instagram @carolinaferrazoficial
A atriz Carolina Ferraz se posicionou a favor da legalização do aborto em entrevista ao canal de Leda Nagle no YouTube nesta semana. Ela ainda aproveitou para contar a experiência traumática que passou ao fazer uma cesariana.
"Eu sou a favor do aborto por princípio. Principalmente quando você pensa no sistema de saúde de um país como o Brasil. O aborto é proibido. Uma parte das pessoas que se submetem a fazer um aborto, se não tem uma situação financeira razoável, está correndo grave risco de vida", explicou.
Segundo ela, a motivação para sua posição é pensando nas pessoas mais pobres: "Sou uma humanista, quero deixar claro. Minha decisão em ser a favor do aborto é pensando na saúde da mulher que se submete àquilo sem condições".
"Uma pessoa de uma classe financeira um pouco melhor, ela vai. Hoje em dia todo mundo vai no hospital e faz, é ilegal eu não sei como. A gente conhece várias amigas (que fizeram aborto)", disse Carolina.
A atriz ainda garante que, mesmo defendendo a legalização, não defende o ato em si: "Eu, Carolina, não faria um aborto. Mas nunca passei por essa situação também, entende. Mas acho que é um direito da mulher, é com ela, ela que sabe", afirmou.
Carolina também falou sobre a gestação de sua filha mais nova, Isabel, quando tinha 47 anos de idade: "Passei muito bem na gravidez, mas o pós foi muito ruim. Odiei fazer a cesariana, uma das experiências mais traumáticas que eu já tive."
"Não há nada natural. Saí da sala de parto ainda grávida de nove meses, engordei 19 quilos e meio, fiz tratamento e tomei muito hormônio. Até hoje, três anos depois, eu estou quase voltando ao que era antes."

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