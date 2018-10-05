'Sou a favor do aborto por princípio', diz Carolina Ferraz

. Crédito: Reprodução/Instagram @carolinaferrazoficial

A atriz Carolina Ferraz se posicionou a favor da legalização do aborto em entrevista ao canal de Leda Nagle no YouTube nesta semana. Ela ainda aproveitou para contar a experiência traumática que passou ao fazer uma cesariana.

"Eu sou a favor do aborto por princípio. Principalmente quando você pensa no sistema de saúde de um país como o Brasil. O aborto é proibido. Uma parte das pessoas que se submetem a fazer um aborto, se não tem uma situação financeira razoável, está correndo grave risco de vida", explicou.

Segundo ela, a motivação para sua posição é pensando nas pessoas mais pobres: "Sou uma humanista, quero deixar claro. Minha decisão em ser a favor do aborto é pensando na saúde da mulher que se submete àquilo sem condições".

"Uma pessoa de uma classe financeira um pouco melhor, ela vai. Hoje em dia todo mundo vai no hospital e faz, é ilegal eu não sei como. A gente conhece várias amigas (que fizeram aborto)", disse Carolina.

A atriz ainda garante que, mesmo defendendo a legalização, não defende o ato em si: "Eu, Carolina, não faria um aborto. Mas nunca passei por essa situação também, entende. Mas acho que é um direito da mulher, é com ela, ela que sabe", afirmou.

Carolina também falou sobre a gestação de sua filha mais nova, Isabel, quando tinha 47 anos de idade: "Passei muito bem na gravidez, mas o pós foi muito ruim. Odiei fazer a cesariana, uma das experiências mais traumáticas que eu já tive."