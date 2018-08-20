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Gastou mais de R$ 200 mil

Sósia de Nicki Minaj faz 42ª plástica: 'Acham que é obsessão'

Novo procedimento deixou o rosto da brasileira mais fino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 12:54

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 12:54

Karen Havary, a sósia brasileira de Nicki Minaj Crédito: Brazil Photo Press/CO Assessoria
Karen Havary, a sósia brasileira de Nicki Minaj, que ficou conhecida após revelar que gastou mais de R$ 200 mil em cirurgias plásticas, ainda não parou com os seus procedimentos estéticos. Na última semana, a jovem fez a sua 42ª cirurgia no rosto e registrou os bastidores da sua realização. As pessoas veem isso como uma obsessão, já eu vejo como inspiração, essa é a diferença, conta.
Karen fez a chamada harmonização facial com sua profissional de confiança. Ela conta que escolheu a cirurgia para deixar o rosto mais afinado, como o da própria Nicki.
> Sósia de Nicki Minaj fará nova plástica após ser comparada a Simaria
Depois do procedimento, Karen embarcou para um intercâmbio na Europa onde está estudando inglês e vai trabalhar em um novo projeto.
. Crédito: Brazil Photo Press/CO Assessoria

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