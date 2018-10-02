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MC Joy

Sósia de Jojo Todynho quer virar funkeira e é atacada por fãs

Joyce diz que desistiu de se aproximar de Jojo: 'Já tentei muito. Mas até agora ela não demonstrou vontade real de me encontrar'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 out 2018 às 12:42

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 12:42

Joyce Cypriano, a sósia de Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram @jojo_cover_
Conhecida como a sósia de Jojo Todynho, Joyce Cypriano quer criar uma identidade para chamar de sua: em breve, quer ser conhecida apenas como MC Joy. Assim como a funkeira original, Joyce vai se lançar na música e já gravou o seu primeiro funk, que fala do empoderamento feminino. 
. Crédito: Reprodução/Instagram @jojo_cover_
Segundo o jornal Extra, desde que ficou conhecida, porém, a atendente de telemarketing vem cortando um dobrado com os fãs de Jojo. Frequentemente sou atacada e agora sendo ameaçada por um perfil que compartilha minhas postagens e diz que vai acabar comigo, conta ela, em entrevista ao Extra. 

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