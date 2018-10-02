Sósia de Jojo Todynho quer virar funkeira e é atacada por fãs

Conhecida como a sósia de Jojo Todynho, Joyce Cypriano quer criar uma identidade para chamar de sua: em breve, quer ser conhecida apenas como MC Joy. Assim como a funkeira original, Joyce vai se lançar na música e já gravou o seu primeiro funk, que fala do empoderamento feminino.
Segundo o jornal Extra, desde que ficou conhecida, porém, a atendente de telemarketing vem cortando um dobrado com os fãs de Jojo. Frequentemente sou atacada e agora sendo ameaçada por um perfil que compartilha minhas postagens e diz que vai acabar comigo, conta ela, em entrevista ao Extra.