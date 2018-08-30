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Comemoração

Sósia de Jojo Todynho comemora semelhança: 'O sol nasceu para todos'

Joyce está aproveitando a onda da fama que está ganhando por ser muito parecida com a funkeira

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 12:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 12:55
Jojo Todynho e a cover, Joyce Cypriano: a sósia faz há um mês covers da funkeira Crédito: Reprodução/Instagram
Chega a confundir a semelhança de Joyce Cypriano e Jojo Todynho. A sósia da funkeira já está acostumada a ser parada no meio da rua com pedidos de fotos e autógrafos. Ela, que está aproveitando esses flashes de fama, no entanto, desagradou Jojo:  Vi o Instagram dela, as fotos, mas não gostei do fato de ela se identificar para os fãs como se fosse eu. Ela discutiu com uma menina num pagode como se fosse eu e a garota veio na minha timeline falar sobre. E não achei legal isso. 
Não estou me desfazendo de ninguém. Cada um no seu quadrado. Eu sou única, não tenho cópia
Jojo Todynho, em resposta à sósia
De acordo com o jornal Extra, Joyce, por sua vez, se defende. Eu sempre falo que não sou ela. Outro dia, um fã veio chorando falar comigo. Eu avisei que não era a Jojo, mas aceitei fazer uma selfie com ele, garante: Sou fã da Jojo, torço para encontrá-la um dia e desfazer esse mal-entendido. O sol nasceu para todos. Sempre fui empoderada. Gosto de usar decotão, minissaia, vestidinho colado. Mesmo com as pessoas dizendo que não tenho corpo para isso. Não ligo para o que as pessoas vão pensar, avisa a sósia.
Segundo o jornal, ela e Jojo estão separadas por alguns quilômetros. Enquanto a funkeira famosa mora na Lapa, Joyce vive em Santa Teresa, ambos bairros da região central do Rio. Se esbarraram uma vez. Na Parada Gay de Madureira, na Zona Norte. Até tentei uma foto com ela, mas estava muito cheio de fãs, conta.
Parecidas? Joyce Cypriano e Jojo Todynho Crédito: Reprodução/Instagram
Operadora de telemarketing numa seguradora, Joyce, de 20 anos (somente alguns meses de diferença com Jojo, que também nasceu em 1997), faz há um mês cover da artista. Já participou de programas de TV e torce agora para fazer shows. Meu assessor e uma produtora estão cuidando disso. O show tem as quatro músicas da Jojo e outros funks que eu gosto bastante, enumera ela, que pretende cantar e não fazer dublagens: Não teria sentido alguém ser cover e não cantar.
Solteira, ao contrário de Jojo que já chama Renan Pitbull de marido, Joyce também quer arrumar um namorado: Estou à procura.

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