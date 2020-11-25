Sonia Braga está na lista dos melhores atores do século do New York Times

A atriz brasileira Sonia Braga aparece no 24º lugar do ranking Crédito: Sonia Braga no Instagram

O jornal New York Times publicou nesta quarta (25) uma lista com os 25 melhores atores do século 21, até o momento. A atriz brasileira Sonia Braga aparece no 24º lugar do ranking. Os críticos de cinema do jornal Manohla Dargis e A. O. Scott, responsáveis pela escolha dos artistas, destacaram a atuação da atriz nos filmes "Aquarius" (2016) e "Bacurau" (2019), ambos de Kleber Mendonça Filho.?

"Ela interpreta Domingas [em 'Bacurau'], uma médica de uma pequena cidade com problemas com bebida e uma personalidade às vezes abrasiva -um papel cômico e sem glamour que ninguém mais poderia ter desempenhado com tanta profundidade e graça. Ou, como disse Mendonça: 'Em uma sinfonia, ela seria o piano'", escreveu Scott.

A lista contempla artistas como Gael García Bernal (25º), Catherine Deneuve (21º), Joaquin Phoenix (12º), Viola Davis (9º), Nicole Kidman (5º) e Keanu Reeves (4º). Nos três primeiros lugares estão: Denzel Washington (1º), Isabelle Huppert (2º) e Daniel Day-Lewis (3º).