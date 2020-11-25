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Brasileira

Sonia Braga está na lista dos melhores atores do século do New York Times

Os críticos de cinema, responsáveis pela escolha dos artistas, destacaram a atuação da atriz brasileira nos filmes 'Aquarius' e 'Bacurau'

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 18:57
Sonia Braga
A atriz brasileira Sonia Braga aparece no 24º lugar do ranking Crédito: Sonia Braga no Instagram
O jornal New York Times publicou nesta quarta (25) uma lista com os 25 melhores atores do século 21, até o momento. A atriz brasileira Sonia Braga aparece no 24º lugar do ranking. Os críticos de cinema do jornal Manohla Dargis e A. O. Scott, responsáveis pela escolha dos artistas, destacaram a atuação da atriz nos filmes "Aquarius" (2016) e "Bacurau" (2019), ambos de Kleber Mendonça Filho.?
"Ela interpreta Domingas [em 'Bacurau'], uma médica de uma pequena cidade com problemas com bebida e uma personalidade às vezes abrasiva -um papel cômico e sem glamour que ninguém mais poderia ter desempenhado com tanta profundidade e graça. Ou, como disse Mendonça: 'Em uma sinfonia, ela seria o piano'", escreveu Scott.
A lista contempla artistas como Gael García Bernal (25º), Catherine Deneuve (21º), Joaquin Phoenix (12º), Viola Davis (9º), Nicole Kidman (5º) e Keanu Reeves (4º). Nos três primeiros lugares estão: Denzel Washington (1º), Isabelle Huppert (2º) e Daniel Day-Lewis (3º).
No texto de apresentação do ranking, os críticos do New York Times destacam que não existe uma fórmula para escolher os melhores artistas dos últimos 20 anos. Eles ponderam que a lista é subjetiva e "possivelmente escandalosa em suas omissões". Para a seleção, Manohla Dargis e A. O. Scott disseram que se concentraram neste século e procuraram olhar para "além de Hollywood". "São 25 motivos pelos quais ainda amamos filmes, talvez mais do que nunca", escreveram.

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