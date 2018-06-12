'Sonho da minha vida sempre foi estar aqui', diz Maiara a Faustão

Pela segunda vez no "Domingão do Faustão", a dupla Maiara e Maraisa falou da emoção que é estar no programa. "A gente assistia seu programa desde criança, e o sonho da minha vida sempre foi estar aqui na sua frente", disse Maiara emocionada.
"Dizia: 'O dia que a gente estiver consagrada mesmo vai ser no dia que a gente pisar no (Domingão do) Faustão", completou a cantora. "Todo artista, quando vem aqui, te conhece, quando vive essa magia do Domingão, ele se sente realizado", afirmou.
O apresentador Fausto Silva perguntou sobre os pais delas, que sempre as apoiaram. "Meu pai e minha mãe são dois guerreiros que sempre fizeram tudo (por nós). Sempre apoiaram e viveram nosso sonho. Fico impressionada como eles abdicaram dos sonhos deles para fazer Maiara e Maraisa estarem hoje aqui", disse Maiara.