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Polêmica

Solange Gomes recebe notificação da Justiça para não falar mais de Luiza Ambiel

Ex-modelo, por sua vez, resolveu limpar os vidros da casa com documento

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 10:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 10:38
Luiza Ambiel e Solange Gomes fazem ensaio natalino
Luiza Ambiel e Solange Gomes fazem ensaio natalino Crédito: Instagram/luizaambieloficial
A ex-modelo Solange Gomes, 46, recebeu em sua casa uma notificação extrajudicial por conta de uma briga com Luiza Ambiel, 48. De acordo com ela mesma, o documento pede que ela não mais cite o nome de Ambiel.
"Para mim não quis dizer nada. Não quero mais falar dela, não gosto de falar de mulher, meu negócio é homem. Ela pede que eu não fale mais dela, mas vou falar para que? No meu livro foi falado, pois era uma biografia. Mas não fico minha vida toda falando de alguém", disse Solange em entrevista ao canal de Bruno de Simone no YouTube.
Em uma sequência de vídeos na rede social, Solange resolveu limpar os vidros de sua casa com a notificação. "Não serve nem para limpar os vidros", dizia antes de amassar e jogar no chão o documento.
A briga delas começou depois que Ambiel foi eliminada de A Fazenda 12 (Record). A cantora Luka cantou a música do Raça Negra "É Tarde Demais", que Luiza afirmou no reality que havia sido feita a ela, mas que foi desmentida pelo grupo.
Então, Solange diz que mandou mensagem para ela conferir. Mas a resposta não teria sido tão bacana por parte de Ambiel, o que teria desagradado Solange. Ambas começaram a brigar por áudios do WhatsApp.
Além disso, na biografia lançada por Gomes em 2019, foi dito que ela entrou na Banheira do Gugu depois que Ambiel foi demitida. Luiza também não teria gostado de ler isso.

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