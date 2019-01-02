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Passou com a família

'Sol brilha para todos', diz Wanessa Camargo na virada em Pedra Azul

Cantora postou foto em família para comemorar a virada

Publicado em 02 de Janeiro de 2019 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2019 às 15:14
Wanessa Camargo curte réveillon em Pedra Azul, no Espírito Santo: Cláudio Rezende, Eduarda Buaiz, Marcus Buaiz e Wanessa Camargo com os filhos e sobrinhos da cantora Crédito: Reprodução/Instagram @wanessa
Wanessa Camargo já declarou outras vezes o seu amor pelo Espírito Santo, de onde é o seu eleito, Marcus Buaiz. Ela resolveu, então, romper 2019 no melhor estilo de Pedra Azul, na casa da família, em um condomínio de luxo da região.
A filha de Zezé Di Camargo, que é enteada da também capixaba Graciele Lacerda, publicou duas fotos em seu próprio perfil do Instagram em que aparece ao lado do marido, dos filhos - José Marcos e João Francisco - da cunhada, Eduarda Buaiz, e dos sobrinhos, frutos do relacionamento de Eduarda com Cláudio Rezende, que também aparece na postagem.
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Na legenda da foto em que aparece com a família mais completa, Wanessa escreveu: "Um feliz ano novo para todos vocês, meus seguidores! Independente de onde estiverem ou com quem, saibam que o sol brilha para todos! E 2019 dará a chance para que todos sejamos cada vez mais felizes".
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Os seguidores ficaram encantados pela fofura das crianças na foto e os comentários só giraram em torno deles: "Que família linda! Deus abençoe", disse uma seguidora. Outra fã completou: "Feliz ano novo, família que eu amo". Um internauta afirmou: "Amém! Um ano novo lindo para você e sua família, Wanessa".

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