'Sol brilha para todos', diz Wanessa Camargo na virada em Pedra Azul

Wanessa Camargo curte réveillon em Pedra Azul, no Espírito Santo: Cláudio Rezende, Eduarda Buaiz, Marcus Buaiz e Wanessa Camargo com os filhos e sobrinhos da cantora Crédito: Reprodução/Instagram @wanessa

Wanessa Camargo já declarou outras vezes o seu amor pelo Espírito Santo, de onde é o seu eleito, Marcus Buaiz. Ela resolveu, então, romper 2019 no melhor estilo de Pedra Azul, na casa da família, em um condomínio de luxo da região.

A filha de Zezé Di Camargo, que é enteada da também capixaba Graciele Lacerda, publicou duas fotos em seu próprio perfil do Instagram em que aparece ao lado do marido, dos filhos - José Marcos e João Francisco - da cunhada, Eduarda Buaiz, e dos sobrinhos, frutos do relacionamento de Eduarda com Cláudio Rezende, que também aparece na postagem.

Na legenda da foto em que aparece com a família mais completa, Wanessa escreveu: "Um feliz ano novo para todos vocês, meus seguidores! Independente de onde estiverem ou com quem, saibam que o sol brilha para todos! E 2019 dará a chance para que todos sejamos cada vez mais felizes".