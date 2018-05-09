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'Sofro preconceito', diz Íris Abravanel sobre trabalhar

Além de trabalhar no SBT, Íris também é conhecida por ser casada com Silvio Santos, dono da emissora

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 12:07
Íris Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram @irisabravaneloficial
A autora Íris Abravanel deu declarações que chamaram atenção na tarde desta terça-feira, 8, durante evento de lançamento da novela "As Aventuras de Poliana".
"Eu sofro preconceito. 'Por que estou escrevendo?' 'Será que eu preciso trabalhar?' Muita gente questiona isso. Será que ela não está tirando o lugar de alguém que realmente precisa? Eu preciso", afirmou, de acordo com o site Uol. Além de trabalhar no SBT, Íris também é conhecida por ser casada com Silvio Santos, dono da emissora.
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Em outro momento, ao ser questionada sobre a questão da representatividade em produções televisivas, comentou: "Acho que a comunidade afro precisa superar algumas coisas e ir para frente, porque quando nós procuramos atores, não é fácil encontrar ator afro. Nós temos dificuldade de encontrar. Acho que eles mesmos precisam superar algumas dificuldades e ir para frente, conquistar".

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