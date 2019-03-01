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Será indiciada

Socialite viúva de ex-sócio do Copacaba Palace furta loja de bolsas

Segundo informações do colunista Leo Dias, Maria Helena Guinle será indiciada por furto qualificado

Publicado em 01 de Março de 2019 às 13:05

Publicado em 

01 mar 2019 às 13:05
Crédito: Reprodução
Maria Helena Guinle, ex-esposa de Jorginho Guinle, que já foi sócio do luxuoso Copacaba Palace, no Rio de Janeiro, foi flagrada por câmeras de segurança furtando uma loja de bolsas e acessórios no Barra Shopping, na Barra da Tijuca. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, Maria Helena aparece pegando uma bolsa em uma das prateleiras do estabelecimento e colocando o produto dentro da sacola da loja que ela utilizou para carregar outra bolsa que já havia comprado na loja. 
Procurada por Leo Dias, ela disse se tratar de um mal entendido: "Acontece que a bolsa que eu havia comprado veio com defeito. Eu levei a bolsa na loja para reparo e a vendedora me deu até 30 dias para receber uma nova. Eu disse tudo bem e que iria escolher outra, porque eu ia sair naquele dia para uma festa e precisaria da bolsa. Ela disse tudo bem. Então eu peguei uma bolsa que eu gostei do mesmo preço, coloquei dentro da minha bolsa e fui embora. Eu não tenho o menor interesse em furtar uma bolsa de R$ 199. Eu ganho R$ 10 mil de pensão por mês e não tenho essa necessidade. Eu vou entrar com uma ação indenizatória contra a loja", concluiu a socialite. 
Nesta quarta (27), Maria Helena foi intimada a prestar esclarecimentos na 16º Departamento de Polícia da Barra da Tijuca e posteriormente foi liberada. Ela será indiciada por furto qualificado. 

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