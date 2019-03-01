Socialite viúva de ex-sócio do Copacaba Palace furta loja de bolsas

Procurada por Leo Dias, ela disse se tratar de um mal entendido: "Acontece que a bolsa que eu havia comprado veio com defeito. Eu levei a bolsa na loja para reparo e a vendedora me deu até 30 dias para receber uma nova. Eu disse tudo bem e que iria escolher outra, porque eu ia sair naquele dia para uma festa e precisaria da bolsa. Ela disse tudo bem. Então eu peguei uma bolsa que eu gostei do mesmo preço, coloquei dentro da minha bolsa e fui embora. Eu não tenho o menor interesse em furtar uma bolsa de R$ 199. Eu ganho R$ 10 mil de pensão por mês e não tenho essa necessidade. Eu vou entrar com uma ação indenizatória contra a loja", concluiu a socialite.