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'Só estou gorda', responde Drew Barrymore a mulher em restaurante

Atriz disse que não consegue seguir dietas tão facilmente na vida real.

Publicado em 23 de Março de 2018 às 21:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 21:33
Embora a personagem de Drew Barrymore tenha tido que se adaptar a uma nova dieta em Santa Clarita Diet, série da Netflix que teve sua segunda temporada lançada nesta sexta-feira, 23, ela disse que não consegue seguir dietas tão facilmente na vida real.
"Durante as gravações eu tenho uma dieta vegana e me exercito todos os dias. Mas depois eu deixo tudo isso para lá porque adoro comer", falou durante o The Late Late Show with James Corden.
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A atriz ainda contou uma situação constrangedora pela qual passou por causa de seu peso. Ela disse que saiu para jantar com algumas amigas e todas levaram seus filhos.
"Na hora de sair, uma mulher me falou 'Nossa, você tem muitos filhos!'. Eu respondi que só tinha dois, ao que ela respondeu: 'Mas é claro que você também está esperando mais um'", contou Drew.
Ela falou que olhou nos olhos da mulher e disse: "Não, só estou gorda mesmo". Mas depois pensou: "Nossa, essa doeu!".

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