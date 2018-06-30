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"Estou bem"

Simony desmente boato e diz que continua casada com capixaba

Cantora falou ao jornal Extra que está bem e casada

Publicado em 30 de Junho de 2018 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2018 às 18:56
Simony e o marido, o capixaba Patrick Souza Crédito: Reprodução/Instagram
Pela primeira vez, Simony se pronunciou sobre as notícias de que teria terminado o casamento de seis anos com o engenheiro capixaba Patrick Silva, pai do seu filho caçula, Anthony, de 4 anos. Em entrevista ao jornal Extra, a cantora revelou que continua casada. 
"Não estou solteira e nunca disse isso. Todo mundo falou sobre o meu casamento, mas eu nunca me pronunciei. Estou bem e casada", garantiu ela. A reportagem tentou contato com Patrick, que por mais de uma vez preferiu, também, não manifestar sobre o assunto. 
> Capixaba "ex" de Simony: "Pé que dá fruta é o que mais leva pedrada"
De acordo com o Extra, a informação do fim do casamento foi confirmada pelo assessor de imprensa de Simony no início de maio deste ano, mas a cantora optou por não se pronunciar na ocasião.

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