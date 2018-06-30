Simony desmente boato e diz que continua casada com capixaba

Simony e o marido, o capixaba Patrick Souza Crédito: Reprodução/Instagram

Pela primeira vez, Simony se pronunciou sobre as notícias de que teria terminado o casamento de seis anos com o engenheiro capixaba Patrick Silva, pai do seu filho caçula, Anthony, de 4 anos. Em entrevista ao jornal Extra, a cantora revelou que continua casada.

"Não estou solteira e nunca disse isso. Todo mundo falou sobre o meu casamento, mas eu nunca me pronunciei. Estou bem e casada", garantiu ela. A reportagem tentou contato com Patrick, que por mais de uma vez preferiu, também, não manifestar sobre o assunto.