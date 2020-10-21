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Simony anuncia noivado com Felipe Rodrigues: 'feliz por nós'

Pedido foi feito pelo sertanejo enquanto cantora gravava seu novo DVD
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 11:33

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 11:33

A cantora Simony junto com o noivo, o cantor sertanejo Felipe Rodrigues
A cantora Simony junto com o noivo, o cantor sertanejo Felipe Rodrigues Crédito: Instagram / @simonycantora
A cantora Simony revelou nesta terça-feira, 20, que está noiva do cantor sertanejo Felipe Rodrigues, com quem namora há quase cinco meses. Ela publicou uma foto no Instagram em que aparece com o anel de noivado e se declarou para o futuro marido.
"Feliz por nós. Te amo vida. Vamos juntos escrever uma linda história", disse a cantora em um story. O pedido de casamento ocorreu durante as gravações do novo DVD de Simony, que deverá ser lançado em novembro e mostrará a cantora cantando samba e pagode.
Antes do anúncio, Simony fez uma publicação sobre o relacionamento: "Um amor pra vida inteira. Meu lugar preferido. A melhor coisa e dormir e acordar com você. Eu te amo como nunca achei seria capaz de amar".
O último relacionamento de Simony foi com o engenheiro capixaba Patrick Silva. Eles estavam juntos desde 2013 e se separaram em 2018. Com o ex-marido, a cantora teve seu quarto filho, Anthony, de 7 anos.

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