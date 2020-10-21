Simony anuncia noivado com Felipe Rodrigues: 'feliz por nós'

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Um amor pra vida inteira. Meu lugar preferido. A melhor coisa e dormir e acordar com você . Eu te amo ?? como nunca achei seria capaz de amar ???. Meu vida @feliperodriguezcantor #casalperfeito #casalquevcrespeita Dress @eivioficial Foto @thiagoduranfotografo