Simone se afasta das redes para 'ajudar vidas e se conectar com Deus'

Simone Crédito: Instagram/Villa Mix

Simone Mendes informou na noite de terça-feira, 4, pelo Instagram, que vai se ausentar das redes sociais por cerca de um mês.

Sem dar detalhes do que vai fazer, ela afirmou que ajudará vidas nesse período sabático e irá se conectar com Deus. "Dia dez estarei de volta contando um pouco dessa experiência para vocês. Obrigada meu povo e orem por mim", escreveu.

A cantora está passando por um ano difícil. Sua irmã, Simaria, foi diagnosticada com tuberculose ganglionar em abril e desde então a dupla enfrenta dificuldades para manter a agenda de shows.