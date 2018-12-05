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Simone se afasta das redes para 'ajudar vidas e se conectar com Deus'

Sertaneja vem enfrentando dificuldades para manter agenda devido à doença de sua irmã Simaria

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:42
Simone Crédito: Instagram/Villa Mix
Simone Mendes informou na noite de terça-feira, 4, pelo Instagram, que vai se ausentar das redes sociais por cerca de um mês.
Sem dar detalhes do que vai fazer, ela afirmou que ajudará vidas nesse período sabático e irá se conectar com Deus. "Dia dez estarei de volta contando um pouco dessa experiência para vocês. Obrigada meu povo e orem por mim", escreveu.
A cantora está passando por um ano difícil. Sua irmã, Simaria, foi diagnosticada com tuberculose ganglionar em abril e desde então a dupla enfrenta dificuldades para manter a agenda de shows.
Veja a publicação na íntegra:

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