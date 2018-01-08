Simone e Simaria estreiam no 'The Voice Kids' e recebem elogios

Simone e Simaria no The Voice Kids Crédito: Fabio Rocha/ TV Globo

Neste domingo, 7, estreou a terceira edição do The Voice Kids, e também foi a estreia de Simone e Simaria como juradas da competição. A dupla substituiu Victor e Leo - na edição passada, Victor afastou-se do programa após ser acusado de agressão pela então mulher Poliana Bragatini.

Simone e Simaria se emocionaram com a apresentação de Augusto Michel, de 12 anos, e relembraram o início da carreira, quando ainda eram crianças.

"A gente tinha a sua idade e nosso pai e nossa mãe levavam a gente para participar de shows de calouros. Quando você soltou a voz e começou a cantar essa música, que meu pai amava, tocou meu coração", disse Simaria, referindo-se à música Estrada da Vida, de Milionário e José Rico.