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substituiram Victor e Leo

Simone e Simaria estreiam no 'The Voice Kids' e recebem elogios

A dupla substituiu Victor e Leo - na edição passada, Victor afastou-se do programa após ser acusado de agressão pela então mulher Poliana Bragatini
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2018 às 22:58

Publicado em 07 de Janeiro de 2018 às 22:58

Simone e Simaria no The Voice Kids Crédito: Fabio Rocha/ TV Globo
Neste domingo, 7, estreou a terceira edição do The Voice Kids, e também foi a estreia de Simone e Simaria como juradas da competição. A dupla substituiu Victor e Leo - na edição passada, Victor afastou-se do programa após ser acusado de agressão pela então mulher Poliana Bragatini.
Simone e Simaria se emocionaram com a apresentação de Augusto Michel, de 12 anos, e relembraram o início da carreira, quando ainda eram crianças.
"A gente tinha a sua idade e nosso pai e nossa mãe levavam a gente para participar de shows de calouros. Quando você soltou a voz e começou a cantar essa música, que meu pai amava, tocou meu coração", disse Simaria, referindo-se à música Estrada da Vida, de Milionário e José Rico.
A estreia das 'coleguinhas', como são carinhosamente chamadas pelos fãs, gerou muitos elogios nas redes sociais.

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