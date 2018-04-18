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SOLIDÁRIA

Simaria recebe apoio de Simone: 'Se pudesse, estaria no seu lugar'

Cantora foi diagnosticada com tuberculose ganglionar e anemia

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 19:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 19:04
Simone se apresenta sem Simaria no VillaMix Vitória Crédito: Instagram/Villa Mix
Na última terça-feira, 17, a assessoria de Simaria informou que a cantora foi diagnosticada com tuberculose e anemia, e ficará afastada dos palcos por 30 dias. Neste período, Simone vai cumprir a agenda de shows sozinha e fez questão de demonstrar apoio a irmã publicamente.
"Você é minha luz, meu anjo, minha força. Em nome de Jesus, você logo ficará boa para nós! Te amo absurdamente, se eu tivesse o poder de escolha, estaria no seu lugar", disse Simone na legenda de uma foto publicada no Instagram. "Te amo minha luz, minha princesa. Força, te amo", concluiu.
>> Leia mais notícias do Divirta-se
Nos comentários, os fãs desejaram melhoras para Simaria, que deu entrada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no dia 12 de abril, após passar mal. Ela foi submetida a exames e foi diagnosticada com anemia e tuberculose ganglionar.
"Agradeço a cada oração e carinho que tenho recebido... Agora, vou cuidar de mim para, em breve, voltar a levar minha alegria para todos os fãs", disse Simaria, em nota publicada no Instagram do grupo.

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