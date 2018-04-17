Simaria é internada e Simone se apresenta sozinha no VillaMix

Simone teve de cantar sozinha neste fim de semana na 48º edição da Expoagro em Itapetininga, interior de São Paulo, porque sua irmã, Simaria, foi internada após passar mal. O evento paulistano não foi o único que contou apenas com uma as coleguinhas no palco. O Villa Mix, realizado no Pavilhão de Carapina, no sábado, também teve apresentação de Simone sozinha.
A assessoria de imprensa da dupla disse ao E+ que Simaria segue internada nesta segunda-feira, 16, e que aguarda o laudo médico para saber qual foi a causa do mal-estar.
A cantora aproveitou a internação para fazer alguns exames, uma vez que ela já havia passado mal algumas semanas atrás. A previsão é que o resultado saia ainda nesta semana.
No último dia 8, Simone e Simaria terminaram de gravar o programa The Voice Kids, da Globo. Elas foram técnicas da vencedora da competição, Eduarda Brasil.