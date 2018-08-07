Simaria, da dupla com Simone, ri de presente e deixa fã decepcionada

Simaria ri de presente e deixa fã decepcionada Crédito: Reprodução

Simone e Simaria podem ter perdido uma grande fã. A jovem presenteou a dupla com um desenho da capa do single "Um em um milhão" em que as cantoras aparecem. Porém, ela se surpreende quando o humorista Carlinhos Maia publicou um vídeo filmando o desenho e mostrou as cantoras dando risada das piadas.

Se eu visse essas duas mulheres em cima de uma moto, eu corria. Iam me assaltar, disse Carlinhos rindo e dando closes em uma foto do desenho.









Toma vergonha, mano, disse Simaria, aos risos, pedindo para Carlinhos parar de fazer piada.









Triste, a fã publicou em seu Instagram um texto sobre a sua chateação com o ocorrido:

Fiquei muito tempo sem desenhar, não estava mais me fazendo bem. Fui ao show da dupla Simone e Simaria. Gostei muito e resolvi fazer um desenho. Fiz com carinho. Não sou nenhuma profissional, nunca fiz curso. Me enviaram o vídeo do Carlinhos Maia e a Simaria reagindo ao desenho com deboche. Isso me deixou muito triste. Obrigada por fazer eu perder minha vontade de desenhar, escreveu.