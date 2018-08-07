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TRISTE

Simaria, da dupla com Simone, ri de presente e deixa fã decepcionada

Dupla com Simone aparece em vídeo do humorista Carlinhos Maia rindo de desenho. Fã diz que nunca mais vai desenhar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 18:10

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 18:10

Simaria ri de presente e deixa fã decepcionada Crédito: Reprodução
Simone e Simaria podem ter perdido uma grande fã. A jovem presenteou a dupla com um desenho da capa do single "Um em um milhão" em que as cantoras aparecem. Porém, ela se surpreende quando o humorista Carlinhos Maia publicou um vídeo filmando o desenho e mostrou as cantoras dando risada das piadas.
Se eu visse essas duas mulheres em cima de uma moto, eu corria. Iam me assaltar, disse Carlinhos rindo e dando closes em uma foto do desenho.
 
 
Toma vergonha, mano, disse Simaria, aos risos, pedindo para Carlinhos parar de fazer piada.
 
 
Triste, a fã publicou em seu Instagram um texto sobre a sua chateação com o ocorrido:
Fiquei muito tempo sem desenhar, não estava mais me fazendo bem. Fui ao show da dupla Simone e Simaria. Gostei muito e resolvi fazer um desenho. Fiz com carinho. Não sou nenhuma profissional, nunca fiz curso. Me enviaram o vídeo do Carlinhos Maia e a Simaria reagindo ao desenho com deboche. Isso me deixou muito triste. Obrigada por fazer eu perder minha vontade de desenhar, escreveu.
07/08/2018 - Simaria ri de presente e deixa fã decepcionada Crédito: Reprodução/Instagram

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